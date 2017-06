Faltan pocos días para el II Congreso Internacional ‘Hacia el Amor Verdadero’

Lima, 06/06/17 (Familia Sodálite Noticias — Perú). Se acerca el II Congreso Internacional ‘Hacia el Amor Verdadero’, organizado por La Opción V y el invalorable apoyo de FAM – Fundación para la Familia.

Conversamos con Fernanda López-Torres, directora ejecutiva de La Opción V (LOV), quien nos cuenta un poco más sobre lo que será la II edición de Hacia el Amor Verdadero.

– ¿A quiénes está dirigida esta segunda edición de Hacia el Amor Verdadero?

A todo tipo de público. Este año queremos tocar temas que están muy presentes en la agenda social, cultural y política como el aborto, la ideología de género, la disminución que ha tenido el hombre y el valor de la masculinidad frente al feminismo radical. Esta amplia agenda nos permite invitar a diversos públicos: niños desde los 13 años (acompañados de sus padres), así como adultos, formadores, estudiantes, entre otros.

– ¿Consideras que los temas a tratar sean polémicos?

Probablemente. Sin embargo, ello no quita que por ser polémicos deben permanecer escondidos. Al contrario, todas las personas deben estar correctamente informadas acerca de estos temas. Como la Opción V promovemos la castidad en los jóvenes; sin embargo, vemos hoy en día, que la raíz de muchos problemas sociales está en la falta de castidad.

– ¿Por qué es importante hablar sobre el amor verdadero hoy en día?

Por varios motivos. Por ejemplo, hoy nos tratan de decir que el amor verdadero es tener relaciones sexuales con una persona que apenas conoces. Según esta afirmación, sólo basta “sentir amor” para entregarte. A ello contribuye el hecho que estemos expuestos al sexo por todas partes: en la música, el Internet, en los mismos anuncios publicitarios y más. Vemos que muchos jóvenes no cuidan su pureza desde temprana edad. Se entregan fácilmente y los vemos muy frustrados. Sienten un gran vacío y no saben por qué. No saben que esto es porque están entregando los más íntimo y lo más preciado que tienen.

– ¿La castidad tiene un valor importante en la búsqueda del amor verdadero?

La sexualidad ha sido creada por Dios para desarrollarse dentro del matrimonio, basada en un compromiso delante del Señor. En este Congreso vamos a explicar por qué es importante llegar vírgenes y castos al matrimonio, no sólo porque así lo dice la Biblia, sino también por razones de tipo médico, sicológico y afectivo. Entenderemos por qué entregarse a una edad tan temprana —con personas con las cuales no hay un compromiso real— podría causar mucho daño.

– ¿Qué nos puedes contar sobre los ponentes y los temas que van a tratar?

Contaremos con la presencia de tres exponentes peruanos y cinco internacionales. Viene Andrés D’Angelo, argentino, quien nos hablará sobre el verdadero valor de la masculinidad frente al feminismo radical que, bien sabemos, nos quiere hacer creer que el varón ya no es necesario como jefe de familia. Buscará resaltar la importancia del hombre en la sociedad.

Tendremos también la presencia de la modelo colombiana Amada Rosa Pérez. Ella nos dará su testimonio de cómo en medio de una vida frívola, vinculada al modelaje, tuvo un proceso de conversión que la llevó a conocer el amor verdadero a través de la castidad.

Marcela Palos, ponente mexicana, disertará sobre los problemas sociales y la castidad. Explicará cómo muchos de los problemas que vemos hoy en día se deben a la falta de esta condición. Tocará temas como el acoso sexual y la importancia de hacerse respetar.

Agustín Laje, escritor y reconocido conferencista argentino, abordará lo que se conoce como ‘la guerra de los sexos’, si realmente existe tal conflicto y si los hombres y mujeres somos complementarios.

El doctor Ricarte Cortez, sicoterapeuta sistémico, nos hablará sobre las o relaciones tóxicas, tema del cual muchos jóvenes nos escriben en la página de la Opción V. Éstas son relaciones en las que una de las partes sufre de una particular dependencia causada por los encuentros sexuales prematrimoniales.

Contaremos también con el testimonio de Patricia Sandoval, quien trabajó en la clínica abortiva más grande de los Estados Unidos, Planned Parenthood, donde realizaba abortos y ella misma tuvo tres. Nos hablará sobre el amor verdadero frente al tema del aborto.

Giuliana Caccia, peruana, nos platicará sobre las consideraciones que todos debemos tener para hablar sobre la castidad hoy en día, donde todo está tan sexualizado.

Finalmente, el doctor Paul Ramos, médico gíneco obstetra, nos explicará acerca de la relación —siempre presente— entre el sexo y el cerebro humano.

– ¿Qué conciencia buscan generar en los asistentes?

Queremos que todos los temas que se tocarán en este congreso sirvan para demostrar la gran importancia que tiene la castidad en la vida de los jóvenes y enseñarles que es la mejor forma de encontrar el amor de verdad. Cuando uno escucha la palabra castidad muchas veces no la entiende y piensa que es únicamente para personas consagradas. Pero la castidad es el correcto uso de la sexualidad y todos estos temas nos ayudarán a darnos cuenta que, en muchos casos, la sexualidad está muy mal llevada.

El II Congreso Internacional ‘ Hacia el Amor Verdadero ’ se llevará a cabo este 10 y 11 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, ubicado en la avenida 28 de Julio N° 776, en Miraflores. Pueden adquirir las entradas en los diferentes establecimientos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.