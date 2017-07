«La fe cristiana encuentra en el deporte elementos que ayudan a los creyentes»

Lima, 07/07/17 (Familia Sodálite Noticias — Perú). A inicios de junio se llevó a cabo la presentación del libro «Deporte y compromiso cristiano», del sodálite Alexandre Borges de Magalhães, publicado por Vida y Espiritualidad.

A un mes de dicha presentación, Familia Sodálite Noticias tuvo la oportunidad de conversar con el autor, quien reflexiona acerca de los objetivos de su obra.

– ¿Cuál es la relación entre el deporte y la vida cristiana?

Es una relación muy cercana. Los valores que fundamentan la práctica deportiva tienen mucho de cristianismo. A su vez, la fe cristiana encuentra en el deporte elementos pedagógicos que ayudan a los creyentes a vivir mejor su fe.

– ¿Por qué escribir este libro?

Por interés personal en el deporte y luego por darme cuenta de la gran riqueza contenida en los mensajes que la Iglesia, a través de los Sumos Pontífices, había enderezado al mundo del deporte. Me pareció importante ayudar a desarrollar reflexiones que pudieran aportar en algo a la relación entre la Iglesia y el deporte.

– ¿Qué dice la Iglesia sobre el deporte? ¿Qué dice el Papa Francisco?

Que el deporte es un medio para la educación en los valores y que ayuda mucho al desarrollo integral de la persona. La Iglesia tiene una mirada muy positiva acerca del deporte y busca siempre ayudar a la consecución de los fines más elevados de la práctica deportiva.

– ¿Cómo se relaciona la Iglesia con los deportistas?

La Iglesia desde hace muchos años viene tendiendo puentes hacia el mundo del deporte. Son muchísimos los atletas que fueron recibidos en audiencias por los Papas. Además, tanto en el Pontificio Consejo para los Laicos, Familia y Vida, como en el Pontificio Consejo para la Cultura, hay organismos dedicados exclusivamente a la relación entre la Iglesia y el deporte.

– ¿Qué iniciativas de pastoral deportiva existen?

Son muchas. Para mencionar algunas: las capellanías deportivas, las escuelas de formación en valores a través del deporte, campeonatos y competencias deportivas diocesanas o parroquiales, además de las varias las iniciativas de inclusión social por el deporte.

– ¿Existe algún magisterio sobre el deporte?

Creo que el Magisterio eclesial sobre el deporte está en etapa de desarrollo. De hecho en el libro uno de mis objetivos fue tratar de dar una visión de conjunto acerca de lo que piensa la Iglesia sobre el deporte. Vienen dándose muchos congresos y seminarios que contribuyen mucho a la reflexión.

– ¿Qué deportes practicas? ¿Eres aficionado a alguno?

La verdad es que me encantan todos los deportes. Hasta ahora no encuentro un deporte que no me guste. Asisto y acompaño lo máximo que puedo. Actualmente troto y practico tenis con regularidad. Pero a lo largo de mi vida he hecho un poco de todo, como fútbol, judo, natación, ciclismo, básquet, entre otros.

El libro «Deporte y compromiso cristiano» de Alexandre Borges de Magalhães puede ser adquirido en los puntos de venta de Vida y Espiritualidad y a través de su página web: https://vidayespiritualidad.com/