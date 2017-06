La importancia del laico en la sociedad y la Iglesia

Lima, 06/06/17 (Familia Sodálite Noticias — Perú). El pasado 2 de junio se desarrolló la charla ‘El rol del laico católico en la sociedad’ a cargo de Giancarlo Vera, miembro del Movimiento de Vida Cristiana.

Con gran entusiasmo, Giancarlo Vera nos cuenta un poco más sobre su plática.

– ¿Por qué hablar sobre el laico hoy?

Porque hoy en día el rol del laico es crucial para la transformación del mundo. No sólo somos la mayoría de la Iglesia, sino que Jesús nos confía una misión particular: ordenar las realidades temporales según Él. Considero que muchas veces no se entiende bien el lugar del laico en la sociedad, y se considera al laico como un ‘no sacerdote’, un consagrado que se casa. Sin embargo, no es así. Entender quién es el laico, puede ayudar a integrar la fe y la vida de millones de personas y así ser agentes de cambio en el mundo actual, conquistándolo para Dios.

– ¿Qué importancia tiene el laico en la Iglesia?

El laico, como miembro de la Iglesia, comparte la misión común a todo bautizado: evangelizar y transformar el mundo para Dios. Sin embargo, dentro de la misión común, tiene una específica que se distingue de los demás estados de vida. Por ello, su importancia en la Iglesia radica no en que su misión sea más relevante, sino que ésta se integra con la misión común de la Iglesia. Ésta es ordenar las realidades temporales según Dios.

– ¿De qué manera puede el laico vivir la santidad?

Viviendo la misión que Dios le confía: ordenar las realidades temporales a Dios. Cuando hablamos de lo temporal, nos referimos a las cosas de este mundo y que se acaban con la muerte, cosas de este tiempo como la política, el gobierno, los medios de comunicación, la economía, la empresa, cualquier profesión, la institución familiar.

Considero que el laico debe vivirlas en cinco prioridades. Primero la oración, fundamento de la vida y fuente de todo lo demás. Segundo, su familia, que es la célula de la sociedad y una ocasión de amor y entrega. Tercero, el trabajo y los estudios, medio privilegiado para transformar el mundo, sea sirviendo a los demás, o humanizando mediante la profesión, tiñendo las carreras de principios cristianos. Cuarto, las amistades. Quinto y no menos importante, el apostolado, el anuncio de Jesús, el cual está presente en todo ámbito de la vida.

– ¿Qué laicos santos crees que son los mejores ejemplos para los jóvenes?

Creo que hay ejemplos emblemáticos para la juventud. Podemos mencionar a Pier Giorgio Frassati, que falleció a los 24 años, sobre todo para los jóvenes que van asumiendo las responsabilidades de la vida adulta como el trabajo, familia, proyectos apostólicos, etc. También hay ejemplos particulares que vale la pena investigar tales como Federico Ozanam, catedrático y apóstol de los pobres, Santo Tomás Moro, abogado, Giuseppe Moscati, médico y Enrique Shaw, empresario.

– ¿Qué expectativas tienes de esta y de futuras charlas?

Me gustaría que esta plática ayude en la reflexión sobre el laicado, y también compartir estas reflexiones en otros lugares, movimientos eclesiales y parroquias. He conversado con amigos, y algunos están interesados en promover esta reflexión.

Giancarlo Vera considera que que esta reflexión se debe hacer en comunidad, con ideas que se vayan gestando, escuchando opiniones, y así, ir despertando a quien él llama ‘el gigante dormido’, que es el laico. Quienes estén interesados en replicar esta charla pueden comunicarse directamente con Giancarlo Vera en su correo electrónico: [email protected]