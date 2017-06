«Que tus luces iluminen mis sombras y que mis luces iluminen tus sombras»

Lima, 16/06/2017 (Familia Sodálite Noticias — Perú).- FAM – Fundación para la Familia presentó el libro ‘ Matrimonio fácil para tiempos difíciles ‘, de Andrés D’Angelo, en la librería Books & Co.

Familia Sodálite Noticias conversó con D’Angelo quien nos cuenta acerca de su obra y pensamiento en una entretenida entrevista.

– ¿Cómo nació la idea de escribir «Matrimonio fácil para tiempos difíciles»?

El tema matrimonial y de familia comenzó a interesarme a partir de una crisis de pareja que viví con mi esposa y que no lográbamos resolver en ese momento. A raíz de esa experiencia empezamos a investigar el tema, a leer mucho. Luego ingresamos al Movimiento Apostólico de Schönstatt en la rama de familias. Allí empezamos a dar charlas en algunas parroquias, colegios y clubes. El libro surgió tras esa vivencia, luego de descubrir juntos cosas nuevas respecto al matrimonio.

– ¿Qué buscas responder en este libro?

La idea general del libro es mostrar cómo podemos hacer una alianza complementaria con mi cónyuge. Lo que quiero decir es que la vida cotidiana, el no comprender que venimos de culturas y formas de ver la vida diferentes, que somos fisiológica, espiritual y psicológicamente diferentes, hace que tengamos muchos conflictos. Estos conflictos son, generalmente, muy fáciles de resolver si partimos desde la base de que somos diferentes.

– ¿Qué ideas principales se pueden encontrar en el libro?

El libro está dividido en dos ejes importantes. El primero: somos hombre y mujer. El hombre es de una forma y entonces actúa y reacciona de una forma. La mujer es completamente diferente y actúa de otra forma; pero estas formas no son contrarias, sino complementarias.

La segunda parte del libro trata sobre la evaluación de los temperamentos según Hipócrates. También busca resolver la interrogante de cómo formar un buen equipo en la pareja a partir de nuestras fortalezas y no de nuestras debilidades.

– ¿Consideras que tu obra está dirigida exclusivamente a matrimonios?

Si bien no hablo sobre la educación de los hijos, pienso que va dirigido especialmente a matrimonios, pues la diferencia entre hombre y mujer y la complementariedad entre ambos sirven también para entender a los hijos. También está dirigido a personas que se están preparando para el matrimonio, pues mi libro quiere bajar a lo concreto con ejemplos específicos y reales. Por ello me parece que sirve también a quienes se estén preparando para el matrimonio y para agentes pastorales que se dedican a la formación de parejas.

– ¿Las experiencias que recoge el libro son exclusivamente tuyas o incluye las de otros matrimonios?

Al finalizar las charlas se acercaban muchos de los asistentes y nos contaban sus problemas. No podíamos responderles en 30 segundos. Entonces les preguntábamos si esas experiencias las podíamos contar en el libro. Todas las situaciones descritas son reales pero los nombres y situaciones han sido cambiadas. Y sí, las anécdotas también son de nuestra vida cotidiana: ya nuestra crisis matrimonial fue la ignición de este proyecto.

– ¿Por qué consideras importante escribir sobre el matrimonio hoy en día?

Porque creo que, a partir de la revolución sexual de los años 60, hemos tenido casi dos generaciones de gente que no ha tenido una buena vivencia de familia. No saben cómo tratarse, cómo comportarse, no saben cómo tiene que actuar un hombre frente a una mujer y viceversa. Llamo al libro ‘Matrimonio fácil para tiempos difíciles’ precisamente porque estamos viviendo una época donde el matrimonio está siendo atacado en muchísimos aspectos.

Mi obra trata de mostrar que cualquier problema conyugal puede resolverse pacíficamente utilizando los talentos de cada uno. Si uno se fija solamente en los defectos no puede salir nunca adelante en el matrimonio. Me gusta definir al matrimonio como una ‘sociedad de socorros mutuos’, o un ‘consorcio de vida en común para la perfección’.

– ¿Qué te gustaría añadir acerca del libro?

El mensaje concreto del libro sería «que tus luces iluminen mis sombras y que mis luces iluminen tus sombras». Esa es la forma de construir un buen equipo en la pareja. ‘Matrimonio fácil para tiempos difíciles’ se encuentra ya a la venta en las librerías Vida y Espiritualidad y en Books & Co.

El autor, Andrés D’Angelo, participó como ponente en el reciente II Congreso Internacional Hacia el Amor Verdadero, donde habló sobre el valor de la verdadera masculinidad.