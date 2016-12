Reciente publicación de Vida y Espiritualidad profundiza en la fe y su relación con Dios

Lima, 19/12/16 (Familia Sodálite Noticias — Perú). Para entender qué es la fe y su relación con Dios, Vida y Espiritualidad presentó el pasado 5 de diciembre el libro «‘Camino Hacia Dios – Meditaciones sobre la fe’, tomo IV», en el auditorio de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación de Camacho, en el distrito de La Molina.

La presentación del libro estuvo a cargo del sacerdote Carlos Rosell de Almeida, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima (FTPCL) y el sodálite Mijailo Bokan, teólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, actual director de estudios del Centro de Formación Sodálite Nuestra Señora de Guadalupe y editor de contenido del Centro de Estudios Católicos.

Sobre esta cuarta recopilación de ‘Camino hacia Dios’ que ofrece una serie de meditaciones sobre la fe, Mijailo Bokan, afirmó que “Este libro nos trae una serie de meditaciones y reflexiones acerca de la fe que nos permiten profundizar, reflexionar, rezar y también ayudar a que nuestra vivencia de la fe sea cada vez más madura.”

“La fe exige de cada uno de nosotros un continuo renovarse, un continuo estar reflexionando, un continuo estar discerniendo acerca de nuestra vida porque la fe es ante todo don de Dios pero ese don exige una respuesta nuestra y como toda respuesta no se trata de un acto aislado sino que es la relación personal que tenemos con Dios y que se tiene que ir renovando día a día”, comentó.

Para Mijailo la fe es un acto integral y, según Santo Tomas, tienes 3 dimensiones: una intelectual en el cual hay que conocer los contenidos de la fe, otra más cordial en la cual se exige una adhesión de corazón a estos contenidos de la fe y finalmente se exige la fe en la acción que justamente es llevar lo que conocemos y lo que sentimos a la acción, a las obras concretas.

Por su parte, el P. Carlos Rosell, señaló que la fe es como una luz que nos guía en el camino, a veces ocurre en nuestra vida que vienen oscuridades pero Cristo es la luz del mundo. “Si nosotros creemos en Cristo que es la luz nunca nos vamos a perder porque Él nos va a guiar a pesar de los múltiples problemas que nos pueden pasar en nuestras vidas”, apuntó.

El P. Rosell destacó también que “no basta decir creo, no basta, hay que decir creo y actúo. La Iglesia habla de fe y obras, la fe debe desembocar en la caridad, si yo no hago obras de caridad sino practico obras de misericordia como el Papa Francisco lo está señalando constantemente, mi fe es débil o no tengo fe.”

“Hay que tratar al Señor todos los días, cómo voy a creer en Cristo sino lo trato: hay que tratar a Jesús en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, hay que tratar a Jesús en el pobre, en el necesitado, en la persona que está sufriendo. Y con ese trato personal con Cristo mi fe va creciendo y se va manifestado con un testimonio de vida coherente”, puntualizó.

Los interesados en adquirir este libro pueden hacerlo en los puntos de venta de Vida y Espiritualidad, así como también a través de la página web vidayespiritualidad.com.